EUA preocupados com o paradeiro de Alexei Navalny e exigem a sua libertação

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, expressou este sábado a sua preocupação com o desconhecimento do paradeiro de Alexei Navalny e exigiu ao Kremlin que o opositor russo seja libertado o quanto antes.

"Estamos profundamente preocupados com o paradeiro de Alexei Navalny, que há quase três semanas está desaparecido no sistema penitenciário da Rússia", afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos nas redes sociais.

Na mesma mensagem, Blinken exige "mais uma vez" a "libertação imediata" do opositor russo e que o Governo do Presidente Vladimir Putin deixe de "reprimir as vozes independentes na Rússia".

Os serviços penitenciários russos admitiram, em 15 de dezembro, que Navalny foi transferido do cadeia de Vladimir, onde cumpria pena desde junho de 2022, mas não precisaram o seu novo destino.

Os advogados do opositor, sentenciado a 30 anos de prisão, não têm contacto com o seu cliente desde o passado dia 5 de dezembro e os seus colaboradores lançaram a campanha mundial "Onde está Navalny?".

No passado 7 de dezembro Navalny apelou da cadeia ao voto contra Putin nas eleições de 17 de março próximo.