EUA registam mais de 74 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos 70 mil casos de covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para mais de 3,49 milhões o total de contágios no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20h00 de quarta-feira (01h00 desta quinta-feira em Lisboa), as autoridades sanitárias dos EUA registaram 74.513 novas infeções, além de 803 mortos, aumentando para 137.235 óbitos desde o início da epidemia no país.

Estes números equivalem a cerca do dobro dos níveis de contaminação registados no mês de abril, quando grande parte do país estava confinado.