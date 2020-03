EUA registam mais de mil mortos e quase 70 mil casos de infeção por coronavírus

Os Estados Unidos registaram na quarta-feira 1.031 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com uma contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O país conta ainda 68.572 casos da doença, o que coloca o país em terceiro lugar, logo atrás de Itália e da China, em relação ao número de infetados.

Algumas horas antes, o número de vítimas mortais era de 827.





