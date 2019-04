EUA têm dois meses para apresentar caso formal contra Assange

Prazo foi definido por um juiz britânico.

16:59

Após J ulian Assange ter sido detido esta quinta-feira na Embaixada do Equador, em Londres, um juiz britânico definiu o prazo de 12 de junho para que os EUA apresentem um caso formal contra o fundador da WikiLeaks, e desta forma formalizaram o pedido para a sua extradição.Assange encontrava-se sob asilo político na embaixada do Equador há sete anos. O australiano é acusado dos crimes de pirataria e conspiração quando tentou aceder a um computador do governo dos EUA, para obter informações confidenciais, de acordo com a agência Reuters.Esta quinta-feira, o governo do Equador cancelou o asilo, fazendo com que o mandado de detenção emitido em 2012 fosse colocado em prática. O embaixador convidou a polícia britânica a entrar no edifício para deter Assange, que já foi presente ao tribunal de primeira instância, o Tribunal de Magistrados de Westminster.