EUA vão adquirir 150 milhões de testes rápidos à Covid-19

A Casa Branca anunciou na quinta-feira a aquisição de 150 milhões de unidades de testes rápidos de deteção do novo coronavírus ao grupo farmacêutico Abbott, com o propósito de apoiar a recuperação económica do país.

"O Presidente @realDonaldTrump anunciou a compra e produção de 150 milhões de testes rápidos", escreveu a porta-voz do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Kayleigh McEnany, na rede social Twitter.

President @realDonaldTrump has announced the purchase and production of 150 million rapid tests.



This is a major development that will help our country to remain open, get Americans back to work, and kids back to school!