Eurodeputados repudiam Bolsonaro em manifesto contra o candidato

Dezenas de deputados do Parlamento Europeu, incluindo portugueses, subscreveram o "Manifesto Internacional contra o Fascismo no Brasil".

07:52

João Pimenta Lopes (PCP), Marisa Matias (BE) e Miguel Viegas (PCP) são os deputados portugueses que subscrevem o manifesto onde se pode ler: " Nós, mulheres e homens de várias partes do mundo comprometidos com a Democracia e os Direitos Humanos, expressamos o mais profundo repúdio ao candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, que disputa o segundo turno da eleição presidencial no Brasil no próximo 28 de Outubro".



No documento são apresentados os argumentos de que o candidato sustenta a sua campanha em " valores xenófobos, racistas, misóginos e homofóbicos".



Os eurodeputados - de países como Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Bulgária, Reino Unido, República Checa, Irlanda, França, Chipre, Dinamarca, Finlândia e Suécia - sublinham a violência sobre a qual Bolsonaro rege o seu eleitorado e o facto do candidato de extrema-direita defender " abertamente os métodos violentos utilizados pelas ditaduras militares, inclusive torturas e assassinatos".



Dezenas de deputados de vários grupos políticos do Parlamento Europeu, incluindo portugueses, assinaram o "Manifesto Internacional contra o Fascismo no Brasil" onde demonstram o "profundo repúdio" pelo candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro.João Ferreira (PCP),

"A decisão que o povo brasileiro tomará no segundo turno das eleições presidenciais constituirá uma escolha de transcendental importância entre a liberdade e o pluralismo e o obscurantismo autoritário, com impactos duradouros não só para o Brasil mas para toda a América Latina e Caribe e o mundo. Conclamamos as brasileiras e brasileiros a reflectirem sobre a gravidade deste momento histórico", conclui o documento.