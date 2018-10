Aliado do Partido Trabalhista diz que partido criou Bolsonaro e que Haddad vai perder presidenciais

Culpa da divisão partidária no Brasil é atribuída a Lula da Silva.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:06

Num episódio inesperado e que evidencia a divisão que existe na esquerda brasileira, cuja culpa é atribuída ao ex-presidente Lula da Silva, um dos mais fortes aliados do Partido dos Trabalhadores, Cid Gomes, afirmou durante um comício pró-Fernando Haddad que o candidato escolhido pessoalmente pelo antigo governante para o substituir na disputa vai perder as presidenciais para Jair Bolsonaro.



Cid, ex-governador do estado do Ceará e recém-eleito senador pela região, acusou o Partido dos Trabalhadores e, sem citar o nome, o ex-presidente, com os erros cometidos quando estavam no poder, de serem os responsáveis pelo crescimento de Bolsonaro, um até há pouco inexpressivo deputado de extrema-direita que se tornou favorito para a segunda volta das presidenciais, no próximo dia 28.

"Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras, que se acham donas da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que os fins justificam os meios. Vão perder a eleição porque fizeram muita besteira, porque não têm humildade para fazer um 'mea culpa' e acharam que eram donos do país. O Brasil não tem dono", disparou Cid Gomes. O aliado do PT foi interrompido pela multidão que gritava:"Olé, olé-Olá, Lula, Lula".



"O Lula está preso, babacas, e aí, vão fazer o quê?", respondeu Cid.

Cid Gomes, cujo papel foi crucial para a reeleição na primeira volta do governador do Ceará, Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, reeleito como o governador mais votado do Brasil, era o convidado de honra do comício, organizado pelo PT para impulsionar a campanha de Fernando Haddad na região. Mas a plateia não gostou das indiretas ao ex-presidente nem do pedido para o PT reconhecer os erros de Lula e de Dilma Rousseff na presidência, o clima ficou tenso e Cid, sem papas na língua, reforçou as críticas.

"Tem de fazer um 'mea culpa', sim, tem de pedir desculpa, ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. Se não o fizerem, vão perder a eleição, os erros que cometeram é para perder a eleição", continuou Cid



O discurso acabou com o aliado do PT a ser vaiado. "Tudo bem, eu calo-me numa boa, não sei nem porque é que me chamaram para falar. Esse é o PT, e é por isso que merecem perder a eleição", concluiu.