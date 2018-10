Sondagem revela que Bolsonaro continua a subir e já tem 59%

Investigação afirma que candidato do PSL continua a subir na preferência do eleitorado brasileiro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:02

Uma nova sondagem eleitoral, divulgada esta segunda-feira, 15, pelo banco BTG Pactual e realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, indica que o vencedor da primeira volta das presidenciais brasileiras, realizadas dia 7, Jair Bolsonaro, continua a subir na campanha para a segunda que será realizada no próximo dia 28.

Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro seria eleito presidente do Brasil com larga vantagem sobre o adversário, Fernando Haddad. De acordo com o Instituto FSB, Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, PSL, extrema-direita, tem neste momento 59% dos votos válidos, ou seja, excluídos os brancos e nulos, como o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, faz na apuração oficial.



Já Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, tem 41%, também dos votos válidos.

Pelos números avançados pela sondagem do BTG Pactual, Bolsonaro ampliou a sua vantagem sobre Haddad. Um levantamento divulgado semana passada pelo Instituto Datafolha mostrava Bolsonaro com 58% dos votos válidos contra 42% de Haddad, uma diferença de 16 pontos, que levando em conta os dados divulgados esta quarta-feira cresceu, passando para 18 pontos.