Haddad avisa que Bolsonaro vai regularizar milícias como nas Filipinas

O candidato do Partido dos Trabalhadores diz aquele país se encontra numa "explosão de violência".

Por Lusa | 15:33

O candidato à Presidência do Brasil Fernando Haddad alertou esta segunda-feira que Jair Bolsonaro, seu adversário na segunda volta das eleições, pode regularizar as milícias, como aconteceu no Governo de Rodrigo Duterte, nas Filipinas.

"As milícias vão resolver [o problema] no Brasil? Vai aumentar a violência ter um projeto para regularizar as milícias no país. Você pode imaginar que o Brasil se torne um país de militantes como acontece hoje nas Filipinas, por exemplo? Há uma guerra lá", disse Haddad em entrevista à Rádio Metrópole de Bahia.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) disse que nas Filipinas "o Estado saiu de cena" e "as pessoas estão se defendendo umas contra as outras", o que provocou uma "explosão de violência" naquele país.