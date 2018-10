Reféns usados como escudos em assalto no Brasil

Pontaria da polícia abateu assaltantes e evitou banho de sangue em Manaus.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 02:42

Sou de Manaus e foi tenso trabalho próximo a loteria fizeram os reféns de escudo humano. pic.twitter.com/BUdBR5gdlG — MitchelMartins #BOLSONARO17 (@mitchelmartins) 14 de outubro de 2018

EM MANAUS QUANDO a POLÍCIA ACABA com CRIMINOSOS É APLAUDIDA e NÃO VAIADOS, JÁ QUE A CRIMINALIDADE DEIXAM as PESSOAS de BEM, FICAM REFÉNS dos MESMOS... VALE A PENA VER e SE ESPELHAR... pic.twitter.com/wmI9r8nV3h — belinha16 (@belinha165) 16 de outubro de 2018

Vinte e cinco clientes de uma casa de lotaria de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, foram feitos reféns por ladrões e usados como escudos humanos na fuga, num cenário digno de um filme de Hollywood.Os bandidos invadiram a agência da lotaria empunhando armas de fogo, um maçarico e gasolina, com a qual ameaçavam incendiar os apavorados funcionários e clientes.Após encherem vários sacos com dinheiro, obrigaram os reféns a formar um círculo em seu redor e abandonaram o local, entretanto cercado pela polícia.Mas as forças de segurança, que já tinham detido um cúmplice no exterior e cercado todas as ruas em redor, surpreenderam o bando ao virar uma esquina e atingiram um dos bandidos que estava mais exposto. Em pânico, os reféns atiraram-se para o chão, deixando caminho aberto aos agentes, que rapidamente abateram todos os ladrões.Vídeos publicados nas redes sociais mostram os momentos de tensão que se viveram nas ruas da cidade brasileira.No final do tiroteio, os polícias foram ovacionados nas ruas pela ação contra os assaltantes.