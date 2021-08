“Evitar máscaras não está na Bíblia, mas cuidar dos outro está”: Apelo de pai a alunos torna-se viral

Um discurso sobre o uso de máscara nas escolas primárias para prevenção da Covid-19, feito no início da semana por um norte-americano, pai de uma menina de cinco anos, está a tornar-se viral. Justin Kanew, residente no estado do Tennessee, explicou o porquê da filha usar máscara na escola e em locais públicos, apelando aos pais que parem de lutar contra o uso de máscara nos estabelecimentos de ensino.

"Ela foi para a escola e foi uma das poucas crianças da turma a usar máscara, o que a fez questionar a razão de ter de usar máscara. A minha resposta foi porque queremos cuidar das outras pessoas", começou por explicar Justin Kanew durante uma reunião do concelho escolar. "Ela tem 5 anos, mas entendeu esse conceito. É decepcionante que mais adultos por aqui não consigam entendê-lo", disse ainda.

Para os norte-americanos que recorrem à religião como uma desculpa para não usarem máscara, o pai da menina de cinco anos tem uma resposta: "Evitar máscaras não está na Bíblia, mas cuidar dos outros está".

"Se vocês apenas gostam da democracia quando ela está à vossa maneira, na verdade não gostam de democracia", atacou ainda os restantes pais.

O discurso de Justin Kanew conta já com mais de 50 mil visualizações no Instagram e 1,2 milhões no Twitter.

Na semana passada, o Conselho de Educação de Williamson, em Franklin, aprovou uma medida de uso temporário de máscara para alunos, funcionários e visitantes em escolas primárias, como uma forma de travar os crescentes contágios por Covid-19 na zona. Muitos pais opõem-se à decisão, tendo respondido com manifestações e até insultos a quem apoia as medidas impostas.

WATCH: “CRT is not in our schools, you didn’t know what it was 6 months ago… my 5yo gets that we mask up for others, wish more adults grasped that… if you only like democracy when it goes your way, you don’t like democracy”



Holler’s @Kanew at last night’s WILCO board meeting pic.twitter.com/ACkn5HCWlL