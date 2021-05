Professora bate em aluna com tábua de madeira e é filmada pela mãe da criança

A diretora de uma escola primária na Flórida, nos Estados Unidos da América, está a ser investigada por bater numa menina de seis anos com uma tábua de madeira. O momento foi filmado pela mãe da criança que foi chamada à escola para pagar os estragos que a menina teria causado num dos computadores.

À imprensa a mãe da menina revelou: "o ódio com que ela bateu na minha filha... foi um ódio que, na verdade, eu nunca bati na minha filha como ela bateu".

A situação ocorreu a 13 de abril. A mãe diz que foi levada para uma sala que não tinha câmaras de videobigilância e a professora começou a gritar e a bater na filha. A mãe gravou o momento para ter uma prova do que tinha acontecido.

Segundo o New York Post, o Departamento de Polícia de Clewiston e o Departamento de Crianças e Famílias confirmaram que estão a investigar o caso.

O Ministério Público está a avaliar se deve abrir uma ação criminal contra a professora e a auxiliar que a acompanhou.







