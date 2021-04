Manuel Salgado, ex-vereador do Urbanismo de Lisboa - abandonou o cargo no verão de 2019 -, está no centro da teia que levou a Polícia Judiciária a desencadear esta terça-feira várias buscas na autarquia.As suspeitas apontam para crimes económicos, mas as autoridades optaram por não constituir qualquer arguido. Poderão fazê-lo após a análise dos documentos apreendidos.