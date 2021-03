Ex-acompanhante com duas vaginas está grávida de 25 semanas

Evelyn Miller, uma ex-acompanhante de 30 anos com duas vaginas está grávida de 25 semanas.



A mulher está grávida no seu útero direito, que os médicos afirmam ser o mais forte e, juntamente com o noivo, espera um menino.

A futura mãe diz que a barriga do bebé até se inclina para a direita, uma vez que o bebé está dentro do útero direito.

O feto está a crescer de forma saudável até agora, porém, Evelyn é considerada uma grávida de alto risco e é monitorizada a cada duas semanas pelos médicos.

"Não posso segurar um bebé até ao nascimento porque o meu útero é muito pequeno e não estica", revelou Evelyn, de Queensland, Austrália.



A profissional do sexo, antiga acompanhante de luxo, descobriu a condição rara aos 20 anos e para ela é uma situação "normal". A condição dá pelo nome de útero didelfo e caracteriza-se por se possuir duas cavidades uterinas, cada uma com sua trompa, o seu ovário e seu colo uterino.



Quem sofre com esta condição pode também ter a vagina dividida por uma membrana, como é o caso de Evelyn.



Miller trabalhou oito anos na indústria do sexo e revela que usava a sua condição a ser favor. Uma vez que possui duas vaginas, usava-as para propósitos diferentes, uma para trabalhar, outra para as suas relações pessoais fora do trabalho.