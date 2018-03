Ex-amante de Trump pede desculpa a Melania

Caso entre Karen McDougal e o presidente norte-americano durou cerca de dez meses.

A ex-amante de Donald Trump, Karen McDougal, pediu desculpa a Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, durante uma entrevista à CNN sobre o caso que manteve com o atual presidente norte-americano.

"O que posso dizer sem ser que lamento? Lamento mesmo. Não gostava que me fizessem o mesmo", começou por afirmar a ex-coelhinha da Playboy. Segundo Karen, a relação durou de junho de 2006 a abril de 2007.

A antiga "playmate" revelou que os dois se encontravam cerca de cinco vezes por mês e que Trump nunca usava proteção durante o ato sexual por não gostar. "Depois de nos tornarmos íntimos tentou pagar-me", reconheceu, no entanto, sublinhou que nunca aceitou qualquer tipo de pagamento.

Karen McDougal vendeu a sua versão dos acontecimentos à revista National Enquirer, que detém uma cláusula de exclusividade, porém, a entrevista nunca foi publicada. Esta avançou com um processo em tribunal para que o acordo com a American Media Inc, que detém a publicação, seja considerado inválido.