Ex-ator de "Power Rangers" condenado à morte

Na prisão, o ex-ator mudou o nome e género e passou a chamar-se Skylar Preciosa DeLeon.



Leia também Cinco penas de prisão perpétua para homem que matou cinco pessoas em tiroteio nos EUA pequenos roubos.Na prisão, o ex-ator mudou o nome e género e passou a chamar-se Skylar Preciosa DeLeon.

O ator foi condenado à de morte por injeção letal. No entanto, com o fim da pena de morte na Califórnia, em 2019, deverá passar o resto da vida no chamado corredor da morte. A mulher recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

John Julius Jacobson Jr., mais conhecido como Skylar DeLeon, ator que deu vida ao Ranger Vermelho na série televisiva "Power Rangers", foi condenado à morte na Califórnia, nos EUA, por duplo assassinato.A carreira de Skylar começou a entrar em declínio nos anos 2000 quando o ator, juntamente com a mulher, Jennifer Henderson, realizou alguns