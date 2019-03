Ex-diretor da campanha de Trump condenado a quatro anos de prisão

Paul Manafort foi considerado culpado de oito crimes fiscais.

00:17

Paul Manafort, ex diretor da campanha presidencial de Donald Trump foi esta quinta feira condenado a uma pena de 47 meses de prisão (três anos e 11 meses) por oito crimes ficais.



O juiz TS Ellis do tribunal Alexandria, na Virgínia considerou-o culpado de cinco crimes de evasão dois de fraude bancária e um por ocultar uma conta no estrangeiro.



O magistrado sublinhou, no entanto, que os crimes em apreciação, "não têm nada a ver com o processo das relações com a Rússia", que estão a ser apreciados noutro processo.



Manafort, de 69 anos, foi considerado culpado pelo júri do tribunal de Alexandria, em agosto de 2018. Mas só agora surge a decisão do juiz sobre a medida da sentença, sendo que este contrariou a indicação dos jurados, que previam uma pena de entre 19 a 24 anos para o político republicano.



O tribunal deu como provado que Manafort ocultou os proveitos que teve pelo trabalho que fez na Ucrânia - ao serviço do grupo pró-Rússia Viktor Yanukovych - do Fisco americano e tentou ocultar essa verba através de aplicações bancárias.



O ex-dirigente da campanha de Trump chegou a ter um acordo com o conselheiro especial Robert Mueller para colaborar na investigação em curso das relações de Trump com a Rússia, mas acabou por ser descartado por se provar que não só estava a mentir aos investigadores como continuou, em paralelo, a trabalhar para os ucranianos.



Nova sentença na próxima semana



O político enfrenta na próxima semana uma segunda sentença, num caso julgado no distrito de Columbia em que é acusado de conspiração e condiconamento de testemunhas. Declarou-se culpado de ter orquestrado um esquema de influências e lavagem de dinheiro. Manafort está preso de junho de 2018.