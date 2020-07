Ex-namorada de Jeffrey Epstein detida por tráfico sexual de menores

Ghislaine Maxwell, a ex-namorada de Jeffrey Epstein, o magnata que foi detido por pedofilia e que morreu na cadeia em 2019, foi detida pelo FBI por tráfico sexual de menores.A herdeira do magnata britênico Robert Maxwell deverá esta quinta-feira comparecer em tribunal acusada de conspiração para atrair menores e envolvimento em atos sexuais ilegais. Conta ainda com duas acusações de perjúrio e uma de transportar um menor com intenção de se envolver em atividades sexuais ilegais.De acordo com os meios de comunicação britânicos, o FBI estará ainda a investigar possíveis cúmplices do casal.