Ex-presidente brasileiro José Sarney, de 93 anos, tem alta hospitalar após quadro de isquemia cerebral

O ex-presidente brasileiro José Sarney, de 93 anos, teve alta esta segunda-feira, após ter passado pouco mais de 24 horas internado no UDI Hospital, em São Luís, capital do estado do Maranhão, no norte do Brasil.



Sarney tinha sido internado na manhã de domingo após sofrer uma queda em sua casa, também em São Luís. Exames detalhados realizados na unidade hospitalar privada constataram que a queda não provocou fraturas nem lesões, mas diagnosticaram que o antigo governante está com um quadro de isquemia cerebral leve.





A isquemia é provocada por uma interrupção no fluxo do sangue que vai para o cérebro, e, de acordo com o boletim médico divulgado pelo UDI Hospital após a alta, Sarney teve "uma pequena área" bloqueada, mas já está a recuperar.

"Apanhamos um susto muito grande. O meu pai tropeçou e caiu. Levámo-lo para um hospital mas, graças a Deus, os exames já concluíram e ele está muito bem. Se Deus quiser, ele vai ficar bom logo, logo", escreveu Roseana Sarney, filha do antigo governante e antiga governadora do Maranhão, terra natal do Clã Sarney.

José Sarney foi o primeiro presidente da era democrática do Brasil, de 1985 a 1990, e ainda é hoje um dos ex-presidentes mais populares da história do país. Foi eleito em votação num colégio eleitoral, ainda dominado pelos militares que tinham comandado o Brasil com mão de ferro desde 1964, como vice-presidente de Tancredo Neves, mas Tancredo morreu antes de tomar posse e Sarney assumiu a presidência, pondo fim a 21 anos de ditadura.

Além de chefe de Estado, Sarney foi várias vezes governador do estado do Maranhão e quatro vezes presidente do Senado e do Congresso Nacional.Foi no seu governo como presidente do Brasil que foi elaborada a atual Constituição, promulgada em 5 de Outubro de 1988, e que restabeleceu direitos, liberdades e garantias aos brasileiros e estabeleceu uma amnistia irrestrita, que extinguiu acusações e penas aos presos e condenados por crimes políticos, mas, por outro lado, deixou sem qualquer punição os militares acusados de milhares de crimes.