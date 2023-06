Ex-primeira-ministra da Escócia libertada sem acusação

A ex-primeira-minstra escocesa e ex-líder do Partido Nacional Escocês (SNP), Nicola Sturgeon, foi libertada após interrogatório relativo a uma investigação sobre as finanças do partido. A ex-ministra tinha sido detida no início da tarde deste domingo.



Segundo a agência de notícias Associated Press, Nicola Sturgeon foi "libertada sem acusação, enquanto se aguardam novas investigações", uma vez que a polícia Britânica não identifica suspeitos até que haja uma acusação.





A agência avança ainda que um porta-voz de Sturgeon disse que a antiga primeira-ministra participou voluntariamente numa entrevista com a polícia e que iria cooperar com as autoridades na investigação.O Partido Nacional Escocês disse estar a "cooperar completamente com a investigação", embora não seja "apropriado abordar publicamente quaisquer questões enquanto a investigação está em andamento."

As finanças do SNP têm sido objeto de suspeitas nos últimos anos, principalmente devido a queixas apresentadas em 2021 relativamente a donativos. Em particular, surgiram questões sobre os fundos que o partido recebeu para uma potencial nova campanha de um referendo pró-independência.