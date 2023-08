O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra, deposto do poder num golpe de Estado em 2006 e que enfrenta várias penas de prisão, regressou esta terça-feira ao país, após 15 anos no exílio.

O político chegou ao aeroporto de Don Mueang, no norte de Banguecoque, num avião privado, proveniente de Singapura.

Centenas de pessoas reuniram-se no exterior do terminal de voos privados do aeroporto da capital para dar as boas-vindas a Thaksin.