O ex-secretário de estado dos Estados Unidos Colin Powell, que estava infetado com Covid-19, morreu esta segunda-feira aos 84 anos.De acordo com a página de Facebook do próprio, numa mensagem escrita pela família, Powell morreu devido a complicações provocadas pela doença.Na mensagem é ainda explicado que o mesmo estava totalmente vacinado."Perdemos um notável e amado marido, pai, avô e um grande americano", escreve a família.