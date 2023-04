Exército do Sudão nega controlo dos paramilitares do palácio presidencial

O Exército sudanês negou este sábado que o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) controle o Palácio Presidencial e afirmou que já existem desertores nas fileiras das unidades rivais.

"As Forças de Apoio Rápido espalham notícias falsas de fora do Sudão e reivindicam o controlo do Comando Geral e do Palácio da República", disseram as Forças Armadas sudanesas em comunicado.

Anteriormente, o grupo paramilitar sudanês Forças de Apoio Rápido (RSF na sigla em inglês) anunciou que assumiu o controlo do Palácio Presidencial em Cartum, depois de confrontos com o exército.