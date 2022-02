Explosão em prédio em França mata duas crianças e cinco adultos. Há 30 feridos

Uma explosão seguida de incêndio matou sete pessoas e deixou outras trinta feridas esta segunda-feira por volta da 1h30 da manhã, num prédio em Saint-Laurent-de-la-Salanque, nos Pirinéus Orientais, em França.

De acordo com as procuradoras da justiça, duas crianças estão entre as vítimas. O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, relatou "uma verdadeira tragédia" e ofereceu o apoio às famílias e aos seus entes queridos "em nome da nação".

Na manhã desta segunda-feira, os serviços de emergência descobriram os primeiros cinco corpos sem vida nos escombros destes edifícios, nos pisos de baixo, que eram ocupados por uma mercearia e uma banca de comida rápida.

O Ministério Público avançou que foi aberto um inquérito para determinar as causas da explosão e destacou que o número de mortos, ainda provisório, é agora de sete, incluindo duas crianças. Ainda há incertezas sobre o paradeiro de uma ou duas pessoas, disse o procurador da justiça.



A explosão, seguida de incêndio, levou à retirada de 25 pessoas e danificou dez apartamentos.