Explosões e mísseis perto de navios no Mar Vermelho em zona Huthi

Explosões foram ouvidas e mísseis foram avistados esta terça-feira perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho, numa zona sob controlo do movimento político-religioso Huthi, do Iémen, relatou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Segundo a agência, foram ouvidas explosões perto de Hodeida, um porto no oeste do Iémen, mas os dois navios que ali passavam perto e as suas tripulações estão seguros.

Os ataques não foram reivindicados, mas, nas últimas semanas, os Huthis aumentaram os ataques perto do estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que separa a Península Arábica de África e por onde passa 12% do comércio mundial, segundo a Câmara Internacional de Navegação (ICS).