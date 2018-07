Explosões em oficinas de fogo de artifício matam 17 pessoas no México

Quatro bombeiros e dois polícias estão entre as vítimas mortais.

"Dei instruções aos ministros estaduais do Interior e da Saúde para se deslocarem imediatamente ao local para prestar assistência às vítimas e às suas famílias", afirmou o governador do Estado do México, Alfredo del Mazo, em comunicado.



Aquela região mexicana tem vindo a ser alvo de explosões, sendo que a última das quais aconteceu em agosto, com sete pessoas a morrerem.

BREAKING: Explosions rip through fireworks factory near Mexico City, killing at least 17 people, including rescue workers pic.twitter.com/3uvtu7Vf0v — BNO News (@BNONews) 5 de julho de 2018

Aftermath of the explosion at a fireworks factory in Tultepec, #Mexico that left 12 people dead. pic.twitter.com/WeoN9UJEUG — Guido Mastrangelo (@GuidoGma) 5 de julho de 2018

Dezassete pessoas morreram esta quinta-feira e pelo menos 31 ficaram feridas na sequência de duas explosões que atingiram duas oficinas de fogo de artifício a norte da Cidade do México.Segundo avança a Associated Press, quatro bombeiros e dois polícias, que se deslocaram ao local após a primeira explosão, estão entre as vítimas mortais, sendo que acabaram por morrer após a segunda explosão.O governo do Estado do México disse em comunicado que oito pessoas da cidade de Tultepec, no México, não resistiram às explosões.