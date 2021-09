Explosões no Aeroporto Internacional de Erbil no Curdistão iraquiano

Pelo menos três mísseis terão atingido o aeroporto no qual se encontram forças norte-americanas, confirma o serviço de segurança do Curdistão iraquiano, citado pela Reuters.



Testemunhas avançam que foram ouvidas pelo menos seis explosões. Não há registo de danos ou feridos.



Pelo menos três mísseis terão atingido o aeroporto no qual se encontram forças norte-americanas, confirma o serviço de segurança do Curdistão iraquiano, citado pela Reuters.Testemunhas avançam que foram ouvidas pelo menos seis explosões. Não há registo de danos ou feridos.

Footage of recent drone attack that targeted #Erbil airport, air defenses repelled. pic.twitter.com/nXnOciUZuw — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) September 11, 2021





Foram registadas este sábado várias explosões no Aeroporto Internacional de Erbil, capital do Curdistão iraquiano. As explosões teriam resultado de um ataque com drones.O aeroporto de Erbil, capital da região autónoma curda, é conhecido por receber forças dos EUA. Já foi atacado várias vezes no ano passado.