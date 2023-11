Fã de séries policiais mata professora de inglês com mais de cem facadas por ter "curiosidade" em cometer um crime

Uma jovem, de 23 anos, foi condenada a prisão perpétua por ter matado e desmembrado uma mulher, de 26, este ano em Busan, Coreia do Sul. Segundo a polícia, Jung Yoo-jung era fã de séries e filmes policiais, tendo decidido cometer o crime "por curiosidade".Jung Yoo-jung procurou durante meses "a vítima perfeita" numa aplicação e chegou a contactar mais de 50 pessoas, informa a BBC. Em maio, conheceu uma professora de inglês e abordou-a com a desculpa de que precisava de explicações.No dia do encontro, a jovem apareceu na porta da casa da professora vestida de uniforme escolar. Assim que entrou, atacou a mulher e esfaqueou-a mais de cem vezes.De acordo com a investigação, Jung Yoo-jung desmembrou o corpo da vítima e apanhou um táxi para se desfazer dos restos mortais num parque perto de um rio.O taxista que levou a homicida ao local ligou às autoridades para avisar que uma cliente tinha entrado no carro com uma mala ensanguenta. Depois do relato, a jovem foi detida.Na sexta-feira, um juiz do Tribunal Distrital de Busan declarou que o homicídio "espalhou o medo na sociedade de que alguém pode tornar-se vítima sem motivo" e "incitou a desconfiança geral" entre a comunidade.Jund Yoo-jung veio a confessar o crime em junho, mas pediu uma sentença mais branda por sofrer de problemas do foro psicológico. Dizia sofrer de alucinações e de outras perturbações. O tribunal rejeitou o argumento, uma vez que o crime tinha sido "cuidadosamente planeado e executado".