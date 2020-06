Fábrica de testes à covid-19 destrói zaragatoas após Trump fazer visita sem máscara

Uma fábrica de testes para detetar a covid-19 foi forçada a destruir parte da sua produção após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter visitado o espaço sem máscara.



O presidente norte-americano viajou para Maine esta sexta-feira numa visita a uma fábrica de zaragatoas usadas para os testes à covid-19 e essas zaragatoas terão agora como destino o lixo.

A Puritan Medical Products assumiu que terá de descartar parte da produção mas não especificou a razão para a destruição nem a quantidade que será destruída, segundo avançou ao USA Today.



A presença de Donald Trump contrastou com os trabalhadores da fábrica que se apresentaram altamente protegidos com todas as normas de segurança a serem cumpridas. Enquanto Trump não envergou máscara, os funcionários da empresa apresentaram-se vestidos com botas de plástico, chapéus, máscaras e óculos.



O presidente norte-americano foi ainda mais longe e chegou a fingir que estava a fazer o teste à covid-19.



A Puritan, que recebeu milhões de dólares do governo norte-americano para duplicar a produção, é uma das duas únicas empresas que produz o tipo de zaragatoa necessário para os testes de coronavírus.