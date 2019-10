Falha em teleférico da Disney deixa passageiros presos durante três horas

Pelo menos treze pessoas ficaram presas dentro do teleférico no parque de diversões da DisneyWorld de Orlando, nos Estados Unidos, que esteve parado durante a noite deste sábado à noite, deixando os visitantes cerca de três horas, a dez metros do chão.



Segundo a CNN, do incidente não resultaram feridos, mas os passageiros tiveram que aguardar pela intervenção do corpo de bombeiros, que só foi chamado cerca de 45 minutos após a atração ter parado.

A Disney confirmou o incidente em comunicado, ao dizer que uma das atrações "sofreu um inesperado tempo de inatividade".

Courtney Cole, uma das visitantes que ficou presa, avançou que todas as pessoas que estavam no teleférico foram informadas de que existiam kits de emergência com água e primeiros socorros.



A mulher contou ainda que o incidente não a impedirá de regressar aos parques da Disney: "A Disney lidou bem com a situação, dadas as circunstâncias. Acidentes acontecem, não estou a culpar ninguém".

Os passageiros que ficaram presos receberam bilhetes para o parque e ainda cartões-presente, disse a Courtney à CNN.

O Skyliner foi aberto ao público a 29 de setembro e encerrado este sábado. Como resultado do incidente, o teleférico deverá permanecer encerrado por questões de segurança.