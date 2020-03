Falsa crença de que beber álcool industrial protege do coronavírus mata 300 pessoas no Irão

Os meios de comunicação iranianos afirmam que quase 300 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram doentes depois de ingerirem metanol (álcool industrial) na República Islâmica, onde o consumo de álcool é proibido e onde aqueles que dependem de contrabandistas.



Segundo a publicação Mail Online, um rapaz de cinco anos ficou cego depois dos pais lhe terem dado a beber álcool industrial, uma vez que há a crença de que este ato protege contra o novo coronavírus.



As redes sociais iranianas foram no entanto responsáveis pela difusão de uma série de remédios falsos espalhados.

"O vírus está a espalhar-se e as pessoas estão a morrer, e eu acho que elas estão ainda menos conscientes de que existem outros perigos por aí", disse o Dr. Knut Erik Hovda, toxicologista clínico de Oslo que estuda o envenenamento por metanol. "Enquanto continuarem a beber isso, haverá mais pessoas envenenadas", concluiu.

A pandemia correu o mundo, prejudicando as economias e forçando os governos a restringir os movimentos de milhões de pessoas.

Misturado com mensagens sobre o uso de desinfetantes para as mãos à base de álcool, alguns acreditam que beber metanol mataria o vírus. O medo do vírus, combinado com os falsos rumores da Internet, fez com que dezenas de pessoas adoecessem ao consumir álcool contendo metanol na província de Khuzestan, no sudoeste do Irão, e na cidade de Shiraz, no sul.

No Irão, o governo determinou que os fabricantes de metanol tóxico adicionassem uma cor artificial aos seus produtos para que o público possa diferenciá-lo do etanol, o tipo de álcool que pode ser usado na limpeza de feridas.

O metanol pode causar danos cerebrais. Os sintomas incluem dor no peito, náusea, hiperventilação, cegueira e até coma.

Mesmo antes do surto, o envenenamento por metanol era já um problema no Irão. Um estudo académico descobriu que o envenenamento por metanol provocou 768 doentes entre setembro e outubro de 2018, matando 76 pessoas.