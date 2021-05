Família de Amy Winehouse leiloa roupa da artista

Mitch, pai da cantora britânica, vai colocar as peças de roupa, incluindo a icónica mala vermelha que causou sensação nos Brit Awards em 2007, para que possa angariar fundos para a Fundação Amy Winehouse.A Fundação crianda em memória da cantora é a única casa de recuperação do Reino Unido que se dedica a ajudar jovens mulheres alcoólatras e com outros tipos de dependência química."Os pertences da Amy estavam numa prisão gigante e a família decidiu que, embora mantivéssemos os itens pessoais mais preciosos para nós, leiloar outros ajudaria os necessitados através da fundação e de outras instituições de caridade", revelou Mitch, de 70 anos.