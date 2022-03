A família da criança de 14 anos que morreu na sequência de uma queda de mais de 100 metros de altura no Icon Park, um parque de diversões na Florida, nos Estados Unidos da América, já se pronunciou.



O pai e o primo admitiram à NBC news que o jovem havia sido impedido de andar noutras atrações por ter 50 quilos a mais que o permitido, no entanto, ninguém o impediu de frequentar a intitulada "Orlando Free Fall", a torre mais alta de queda livre do mundo.





O parque de diversões está temporariamente encerrado.