Orlando Free Fall", é a torre mais alta de queda livre do mundo.



As causas do acidente estão a ser investigadas e o parque está temporariamente encerrado.

Um jovem de 14 anos morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda de mais de 100 metros de altura no Icon Park, um parque de diversões na Florida, nos Estados Unidos da América.A criança ainda foi levada para o hospital, onde acabou por falecer.A atração de onde caiu, intitulada "