Homem espanca mulher por defender filho autista em parque de diversões

Uma mulher foi violentamente agredida por um homem, num parque de diversões de Madrid, em Espanha, por defender o filho com autismo. O caso remonta ao Dia da Mãe, dois de maio, e ocorreu no Warner Park.



O agressor, com idade entre os 40 e os 50 anos, deparou-se com Jimy, de 11 anos, a querer passar à frente na fila para andar numa das atrações do parque. A mãe da criança, de 38 anos, explicou o problema de saúde que o filho sofria, segundo avança o jornal El País, onde a mulher decidiu expor a situação com o objetivo de evidenciar o problema muitas vezes relatado por familiares de pessoas com deficiência invisível, como o transtorno do espectro do autismo.

Recorde-se que o parque, inaugurado em 2002, tem um emblema para pessoas com deficiência. É uma pulseira azul com a qual as pessoas podem aceder às atrações por através de filas rápidas, fórmula pensada para que essas pessoas, e até três acompanhantes, não tenham que esperar demasiado tempo à espera para andar nas diversões.



"Um mongolóide?", terá perguntado um dos homens a rir. Depois de sair da atração, o menino ficou obcecado "pelo homem mau" e quando o encontrou novamente começou a gritar. É nesse momento que a mãe do menino reprovou a atitude do homem com um acenar de cabeça. "É a mãe do mongolóide?", terá questionado o homem, agarrando a mulher pelos cabelos e empurrando-a para o chão. A mulher levantou-se, ainda cambaleou, mas acabou por cair no chão inconsciente. A mãe do menino revela que rompeu o lábio e ficou com os olhos negros, uma ferida profunda na testa e uma lesão cervical.



O agressor foi detido e vai agora enfrentar julgamento.