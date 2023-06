Familiar de um dos tripulantes do submarino acusa OceanGate de ter demorado "demasiado tempo" a dar o alerta

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que os escombros encontrados na área dos destroços do Titanic correspondem à parte externa do submersível com cinco ocupantes desaparecido no domingo, que terá sofrido uma "implosão catastrófica" sem deixar sobreviventes.

A família de Hamish Harding, bilionário britânico que estava a bordo do submarino desaparecido, acusou a OceanGate de ter demorado "demasiado tempo" a dar o alerta. Robert Evan, afilhado do bilionário, disse que a família foi informada pela primeira vez que o submarino estava desaparecido na noite de domingo."Soube que o submarino tinha perdido o contacto através de familiares que estavam em contacto com eles [OceanGate] mais ou menos quando eu ia dormir [por volta das 23 horas], refere o afilhado.De acordo com o The Mirror, o submarino foi dado como desaparecido à Guarda Costeira dos EUA no domingo às 17h40, oito horas depois de o barco de lançamento ter perdido o contacto.Esta quinta-feira foram encontrados detritos por um veículo operado remotamente no fundo mar, perto do Titanic. A descoberta ocorre horas depois de se ter estimado que as reservas de oxigénio teriam esgotado.