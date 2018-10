Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Familiares das vítimas dos jogadores da Chapecoense exigem indemnização

Em 28 de novembro de 2016, um acidente com um avião de uma companhia boliviana matou 71 pessoas.

21:24

Os familiares das vítimas dos jogadores da equipa de futebol brasileira Chapecoense que morreram num acidente de avião na Colômbia, chegaram esta quinta-feira à Bolívia para exigirem uma indemnização.



"Nós não recebemos qualquer dinheiro", disse o advogado da comitiva, Josmeyr Oliveira.



As famílias esperam encontrar-se com as autoridades da aviação civil boliviana e com representantes das companhias de seguros.



Josmeyr Oliveira frisou que a necessidade da visita prende-se com a data de 28 de novembro, quando se cumprem dois anos do acidente, sendo o último dia de prazo para o pedido das indemnizações.



Em 28 de novembro de 2016, um avião da companhia boliviana LaMia deixou um saldo de 71 mortos e seis sobreviventes, com a maior parte dos passageiros a fazerem parte da Chapecoense, que viajava para a Colômbia para participar na final da Taça Sul-americana.