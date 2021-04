Soldados que venceram os rebeldes na chamada ‘Guerra de Canudos’, travada no estado da Bahia, e que após a vitória rumaram ao Rio de Janeiro para receberem as casas que o governo tinha prometido a cada um, montaram barracas de madeira no Morro da Providência, na zona norte da cidade, enquanto aguardavam pela sua recompensa. Estava-se em 1897, o governo nunca deu as casas prometidas e nascia ali a primeira favela do Rio de Janeiro e do Brasil.Hoje, a ‘...