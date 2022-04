O Presidente francês, Emmanuel Macron, parece ter consolidado uma liderança clara nas sondagens para a segunda volta da Presidenciais, no domingo, com todos os estudos de opinião realizados desde a primeira ronda, no dia 10, a darem-lhe a vitória por uma margem de entre 7 e 12 pontos sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.









Antes da primeira volta, uma sondagem que colocava os dois candidatos separados por apenas dois pontos (51%-49%, dentro da margem de erro) causou alarme na Europa, ao sugerir que Marine Le Pen tinha pela primeira vez hipóteses realistas de chegar ao Eliseu. No entanto, todas as cerca de duas dezenas de sondagens realizadas depois disso dão uma vantagem clara ao atual Presidente, que lidera as intenções de voto com uma média de 7 a 12 pontos de vantagem sobre Le Pen.

O debate televisivo desta noite - o único entre os dois candidatos durante esta campanha - pode ser decisivo para consolidar essa vantagem. Recorde-se que a fraca prestação de Le Pen no debate com Macron que antecedeu as Presidenciais de 2017 foi vista como um dos fatores que precipitaram a derrota da candidata de extrema-direita na segunda volta.





Apesar da vantagem nas sondagens, os apoiantes de Macron lembram que ainda nada está ganho e que a sensação de que a vitória está garantida pode desmobilizar os eleitores. “O jogo ainda não acabou”, alertou esta terça-feira o primeiro-ministro, Jean Castex.