Zelensky desafia Macron a visitar Ucrânia para confirmar “genocídio”

O Presidente ucraniano desafiou Emmanuel Macron a visitar a Ucrânia para confirmar com os seus próprios olhos que as tropas russas cometem "genocídio". O convite de Volodymyr Zelensky surge dias depois de o Presidente francês criticar Joe Biden por acusar Putin de cometer genocídio."Penso que ele quer agir de maneira a envolver a Rússia no diálogo", frisou Zelensky, para explicar as reservas de Macron, mas insistiu, apesar de tudo: "Disse-lhe que quero que ele perceba que isto não é uma guerra, nada é além de genocídio. E convidei-o a vir quando tiver oportunidade. Virá e tenho a certeza que irá compreender."Nas críticas a Biden, Macron explicou que saber se há ou não genocídio é algo que cabe "aos juristas decidir e não aos políticos" e disse que considerava "contraproducente uma escalada verbal", pois não favorecia a criação de condições para o diálogo e o apaziguamento.A Rússia afirmou-se este domingo "preocupada" com a atividade da NATO no Ártico e alertou para o risco de "incidentes involuntários" na região. Em causa estão exercícios militares realizados recentemente no Norte da Noruega.Um britânico que combatia pela Ucrânia em Mariupol foi capturado e exibido este domingo na TV russa. Shaun Pinner, de 48 anos, é o segundo britânico capturado, depois de Aiden Aslin, de 28 anos, capturado na terça-feira.