Faz sexo com galinhas enquanto mulher o grava e acaba condenado

Rehan Baig, de 37 anos, foi condenado a uma pena de prisão de três anos por crimes sexuais que envolviam galinhas e cães.



De acordo com o jornal britânico Mirror, o homem fazia sexo com as galinhas de estimação, uma das quais já morta, enquanto a mulher o filmava. A polícia foi alertada para o facto de Baig estar na posse de imagens pornográficas de menores e executou um mandado de busca. Encontraram mais do que estavam à espera.







Haleema Baig, a mulher de 38 anos de Rehan, foi condenada a seis meses cadeia com pena suspensa por 18 meses após admitir que filmou o marido naqueles atos sexuais.



O juiz descreveu a conduta de Baig como "depravada, pervertida e desprezível" e concluiu que "a dor e o sofrimento que infligiu nos animais devem ter sido horríveis".



As imagens mostravam duas das galinhas mortas e outro vídeo mostrava Baig a colocar um dos animais mortos num saco de lixo.