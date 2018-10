Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FBI divulga imagens dos pacotes suspeitos e avisa cidadãos dos EUA

Pacote tem como remetente a congressista democrata Debbie Schultz.

00:13

O FBI divulgou esta quarta-feira imagens dos pacotes suspeitos que têm sido enviados para vários políticos democratas norte-americanos e pede a todos os cidadãos que avisem as autoridades caso encontram algo suspeito.



O pacote tem como remetente a congressista democrata Debbie Schultz, que também recebeu um pacote no seu escritório que inicialmente era endereçado ao ex-procurador Eric Holder.



Esta quarta-feira receberam pacotes com explosivos artesanais, John Brennan, antigo diretor da CIA e comentador na CNN. Hillary e Bill Clinton também receberam embora o mesmo tenha sido interceptado pelos serviços secretos norte-americanos. O mesmo aconteceu ao pacote dirigido a Obama. A democrata Maxime Waters e Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque, também receberam um pacote idêntico. E Debbie Schultz também acabou por receber um pacote que estava inicialmente endereçado ao ex-procurador Eric Holder.