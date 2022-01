FBI diz que sequestro em sinagoga do Texas não foi ataque à comunidade judaica

O FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, afirmou, este domingo, que o homem que manteve reféns durante horas numa sinagoga do Texas estava focado numa questão específica e não na comunidade judaica.

O agente especial do FBI Matt DeSarno, que coordena este caso, adiantou não haver indicação imediata de que o homem estivesse incluído num plano mais amplo de ataques, mas admitiu que a investigação da agência "terá alcance global".

O Presidente dos EUA defendeu, este domingo, ser necessário denunciar "o antissemitismo e ascensão do extremismo" no país, apesar de ainda estar a aguardar detalhes sobre a motivação do sequestrador.