Federação Russa põe políticos, empresários e jornalistas australianos sob sanções

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa anunciou esta quarta-feira que colocou 48 políticos, empresários e jornalistas australianos na sua lista de sanções por posições antirrussas.

"Proíbe-se por um prazo indefinido a entrada no país a 48 empresários do complexo industrial-militar, a jornalistas e a deputados que seguem [na Austrália] uma agenda antirrussa", segundo um comunicado do ministério.

No texto, adiantou-se ainda que esta medida é tomada "em resposta a sanções politicamente motivadas contra pessoas jurídicas e físicas pelo governo da Austrália, impostas no quadro da campanha russófoba do Ocidente".

Entre os sancionados estão dirigentes das empresas Thales Australia, SYPAQ e Nuix.

Na semana passada, Moscovo condenou a decisão australiana de bloquear a construção da noiva embaixada russa em Camberra, que iria ficar a 100 metros do parlamento.