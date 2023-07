Feijóo pede reunião a Sanchéz para evitar bloqueio em Espanha

Nas eleições de domingo, o PP, com 136 deputados, e o Vox, com 33, só conseguiram somar 169 mandatos no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.



A coligação de esquerda Sumar alcançou 31 deputados e pode ajudar os socialistas do PSOE, que ainda assim precisam do apoio de outros partidos para chegar à maioria, pois ficaram-se pelos 122 eleitos.

Alberto Núñez Feijóo, presidente do PP espanhol, pediu uma reunião a Pedro Sanchéz, do PSOE, para evitar um bloqueio e para que governe a lista mais votada nas eleições."Um fator contínuo de governabilidade e normalidade no nosso país ao longo de toda a sua trajetória democrática constituiu o reconhecimento de que a força política ganhadora em eleições gerais deve governar", declarou Feijóo em carta ao líder dos socialistas, citada pelo jornal espanhol El Confidencial.O presidente do PP defendeu que "Espanha não merece uma situação ingovernável"."Tão pouco podemos permitir-nos um bloqueio num momento tão relevante para a nossa economia e as nossas instituições, em plena Presidência espanhola do Conselho da União Europeia", prosseguiu Feijóo na sua missiva."Por isso, como candidato com maior respalde dos cidadãos, com vontade de dar continuidade aos precedentes de alternância política, expresso-te o meu desejo de manter uma reunião ao longo desta semana para tratar dos assuntos que esboçei, para conhecer as tuas posições e poder detalhar-te as minhas com a responsabilidade que acompanha o candidato da força política ganhadora", frisou o líder do PP, dirigindo-se a Sanchéz.