O rei Felipe VI de Espanha começou esta segunda-feira a ouvir os partidos sobre a formação do próximo Governo, numa altura em que nenhum dos candidatos, Alberto Núñez Feijóo ou Pedro Sánchez, conseguiu ainda garantir a maioria no Parlamento.O monarca recebeu esta segunda-feira os líderes da União do Povo Navarro, Coligação Canária, Partido Nacionalista Basco (PNV) e Sumar, devendo seguir-se esta terça os líderes do Vox, PSOE e PP.