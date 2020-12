Festa de sexo com troca de casais acaba com 41 infetados com Covid-19

A convenção de ‘swing’ (prática da troca de casais durante o sexo) de Nova Orleães, EUA, conhecida como a ‘Naughty in N’awlins’, terminou da pior forma, com pelo menos 41 participantes infetados com o novo coronavírus após a festa sexual.

Foi a organização a confirmar o surto após a realização do evento de quatro dias dias, que decorreu em meados de novembro. Bob Hannaford, responsável pela convenção, relatou agora todas as medidas de prevenção da transmissão da Covid-19 que foram tomadas, mas admite que, se soubesse o que sabe hoje, não teria realizado a festa.

“Tomámos medidas extraordinárias, logo no check-in, com medição de temperatura, sistemas sem toque, distanciamento social nas filas e desinfeção obrigatória dos espaços e dos participantes”, explica o organizador, adiantando que “grande parte” dos participantes foram sujeitos a testes à Covid-19 antes do evento. “Demos pulseiras a quem já tinha estado infetado previamente, e tinha anticorpos. E uma outra cor para quem apresentou teste negativo, com a data do teste destacada”. Mais de 50% dos participantes tinha estado já infetado com o novo coronavírus. As máscaras eram também obrigatórias em todos os espaços da festa.

O problema, aponta a organização, foi que os swingers sentiram uma falsa sensação de segurança e começaram a relaxar as medidas de prevenção e segurança. “Quando contactamos as pessoas que estavam infetadas, em quase todos os casos admitiram que, ao primeiro e segundo dias, tiveram todos os cuidados. Relaxaram um pouco na sexta-feira e depois, no último dia, pensaram ‘Que se lixe’. Confessaram que o relaxamento nos esforços de prevenção foi o que os levou a ficarem infetados”, lamenta Bob numa publicação feita no blogue do evento.