Festa de swing em restaurante brasileiro com sexo em cima das mesas e sem regras gera polémica

Um restaurante em Curitiba, no estado brasileiro do Paraná, está no centro de uma grande polémica após surgirem uma série de denúncias de que os donos do espaço organizaram uma festa de sexo com troca de casais dentro do estabelecimento, com os casais em pleno ato em cima das mesas do restaurante.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a festa sexual sem máscaras, distanciamento social e sem regras, numa altura em que o Brasil conta com quase um milhão de casos ativos de Covid-19. No dia em que a festa terá acontecido, o estado do Paraná contou mais de três mil novos casos de infeção.

Segundo as autoridades, a festa ilegal terá ocorrido dia 24 de janeiro, no restaurante Izakaya Hyotan, após o espaço ter fechado portas e fora do horário de encerramento obrigatório dos espaços.

O autarca de Curitiba e o Ministério Público brasileiro já asseguraram que decorrem investigações ao escândalo.