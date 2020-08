Uma festa num barco em Nova Iorque, na qual participaram mais de 170 pessoas, este fim de semana, violou ordens de emergência estaduais e municipais, de acordo com o escritório do xerife da cidade de Nova Iorque.

As forças policiais intercetaram o Liberty Belle - nome da embarcação - no Rio East e prenderam os proprietários. As autoridades acusaram também os operadores do barco de servir álcool sem licença. Além disso, o xerife Joseph Fucito disse à CNN que os proprietários do barco violaram também a ordem de emergência da cidade de Nova Iorque, que proíbe os estabelecimentos de servirem álcool em ambientes fechados.

8/1/2020: Deputy Sheriffs intercept the Liberty Belle at Pier 36 & arrest owners and captain for illegal party: violation of social distancing provisions of the Mayor's and Governor's Emergency Orders, Alcohol Beverage Control Law: unlicensed bar & bottle club & Navigation Law. pic.twitter.com/zXZheHdH9O — NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) August 2, 2020

Já o capitão do barco recebeu um aviso por não exibir corretamente o número de identificação da embarcação, de acordo com o xerife.

As fotos do barco parecem mostrar um grande grupo de pessoas reunidas num dos decks ao ar livre. Contudo, não é percetível se os passageiros estão a utilizar máscara.

A Empire Cruises, empresa que opera o barco diz, em comunicado no seu site, que interrompeu as suas operações a 16 de março até novo aviso por causa da pandemia da Covid-19.

Na segunda-feira, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, classificou a festa no barco de "simplesmente imprudente, rude, irresponsável e ilegal", acrescentando que "viola a decência pública".

O presidente da Câmara Municipal de Nova Iorque, Bill de Blasio, não comentou sobre ajuntamentos específicos no fim de semana, quando questionado sobre isso esta segunda-feira, mas elogiou os deputados do xerife pelas suas ações. Bill acrescentou ainda que os nova-iorquinos cumprem, na esmagadora maioria, as diretrizes de distanciamento social.

O Liberty Belle tem quatro decks, quatro bares e sistema de alti-falante e costuma receber eventos promocionais, concertos, passeios corporativos e festas de igreja, de acordo com a Empire Cruises. O navio acomoda 200 passageiros e tem capacidade máxima para 600.