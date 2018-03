Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica tetraplégico após comer lesma

Jovem australiano aceitou aposta de amigo e esteve em coma mais de um ano.

Sam Ballard certamente nunca mais vai esquecer o dia em que decidiu aceitar uma aposta. Residente em Sidney, na Austrália, o jovem jogador de râguebi tinha 19 anos quando foi a uma festa e, durante uma brincadeira, foi desafiado a comer uma lesma.



Sem coragem de dizer que não, Sam comeu o animal e rapidamente ficou doente. Levado para o hospital, os médicos acabaram por descobrir que estava infetado com um parasita normalmente associado aos ratos e que, em casos raros, causa uma infeção no cérebro (conhecida como meningoencefalite eosinofílica).



A explicação é simples: as lesmas normalmente comem dejetos de rato, que são portadores do parasita Angiostrongylus cantonensis. Foi este parasita que Sam acabou por ingerir indiretamente e que quase lhe custou a vida.



O jovem esteve em coma durante 420 dias. Quando acordou, estava tetraplégico e precisava de acompanhamento especializado a todo o momento, pois sofre de convulsões constantes, não consegue controlar a temperatura do corpo e precisa de ser alimentado por um tubo.



O caso diz respeito a 2010, mas voltou a ser notícia porque o Governo australiano decidiu cortar o apoio que fornecia à família para tomar conta de Sam.



"É devastador. Isto mudou a vida dele e a minha para sempre. O impacto é gigante", confessa a mãe, citada pelo Mirror.